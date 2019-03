Zes jaar cel voor verkrachting van twee jonge meisjes "Daders zien vrouwen enkel als seksuele objecten"

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Denis B. veroordeeld tot zes jaar cel voor het verkrachten van twee jonge meisjes. Argjent M. kreeg vier jaar cel voor schuldig verzuim, slagen aan zijn minderjarige vriendin en voor de exploitatie van twee meerderjarige vrouwen in de prostitutie.

De rechtbank stelde beide jongemannen ook voor vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Denis B., Argjent M. en een minderjarige hadden in de nacht van 30 september 2017 een 16-jarig meisje uit Balen, met wie ze in Antwerpen hadden afgesproken, een lift naar huis gegeven. Denis B. was aan Park Spoor Noord gestopt en had het meisje uit de auto gesleurd. Volgens het meisje had hij haar op het gras gegooid, uitgescholden voor 'hoer' en verkracht. Argjent M. hoorde haar hulpgeroep, maar was in de auto blijven zitten.

Eenmaal terug in de wagen moest het slachtoffer de minderjarige nog oraal bevredigen. Denis B. ontkende, maar de rechtbank vond zijn schuld bewezen gelet op onder meer de resultaten van het DNA-onderzoek. Argjent M. werd veroordeeld voor schuldig verzuim, omdat hij haar niet geholpen had. De minderjarige dader moet nog voor de jeugdrechter verschijnen.

Denis B. had zich ook nog aan een tweede meisje vergrepen, tijdens een feestje in de nacht van 24 januari 2018 in een appartement aan de Korte Scholierstraat. Het slachtoffer werd dronken gevoerd en door Denis B. verkracht. Om haar wakker te krijgen, had een minderjarige een aansteker tegen haar borst gehouden, waardoor ze een brandwonde opliep. Ze werd de volgende dag wakker op de spoedafdeling met 3 promille alcohol in haar bloed en kon zich niets meer herinneren.

Argjent M. werd naast het schuldig verzuim ook veroordeeld voor het slaan van zijn vriendin, omdat ze niet naar hem geluisterd had, en voor het pooierschap over twee meerderjarige prostituees. De rechtbank vond dat beide kerels een verwerpelijke ingesteldheid hadden. 'Ze zien vrouwen alleen maar als seksuele objecten waarop ze hun lusten kunnen botvieren.'