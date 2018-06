Zes maanden cel voor moeder die pasgeboren baby laat verdrinken in toilet

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 24-jarige vrouw uit Deurne veroordeeld tot zes maanden cel en 600 euro boete voor het laten verdrinken van haar baby.

De vrouw was twee jaar geleden bevallen op het toilet, na een ongewenste zwangerschap die ze voor iedereen verborgen had gehouden. Ze had het jongetje vervolgens niet geholpen, waardoor het verdronken was in de toiletpot.

De vrouw had op 28 oktober 2016 een gynaecoloog geraadpleegd, die haar vertelde dat ze (hoog)zwanger was. In de nacht van 29 op 30 oktober beviel ze op het toilet van haar zoontje. De baby belandde met het hoofdje naar beneden in het water.

De beklaagde was naar eigen zeggen in shock en wist niet hoe lang het geduurd had, vooraleer ze het kindje uit de toiletpot nam. De baby huilde niet en bewoog evenmin. Ze knipte de navelstreng door en gooide de placenta in de vuilbak. Het jongetje legde ze gewikkeld in een doek in een kast in de badkamer. Haar broer had het lijkje daar op 1 november 2016 aangetroffen. Hij stak de baby in een rugzak en ging samen met de beklaagde en zijn vader aangifte doen.

Het gezin was niet op de hoogte van de zwangerschap. De beklaagde had hen niet ingelicht uit schrik voor hun reactie. Ze vertelde dat het binnen de Marokkaanse gemeenschap 'not done' is om ongewenst zwanger te raken van een man met wie ze geen relatie had.