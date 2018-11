Zes nieuwe bedrijven geselecteerd voor technologiehub The Beacon

The Beacon is zes topbedrijven rijker na een derde selectieronde. De innovatiehub voor Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) geeft daardoor al onderdak aan 21 hoogtechnologische krachtpatsers.

In The Beacon komen technologische corporates, innovatieve start-ups, scale-ups en onderzoekers samen om voor industrie, logistiek en smart cities sterke IoT en AI-producten te ontwikkelen. Vanaf vandaag kunnen ook nieuwe bedrijven zich kandidaat stellen om deel uit te maken van The Beacon.

“Met The Beacon bouwen we aan een echte IoT en AI-community in het centrum van de stad”, vertelt burgemeester Bart De Wever. “Het is een fysieke plek waar grote techgiganten en kleine start-ups elkaar vinden om samen met de partners van The Beacon de slimme stad en haven van morgen vorm te geven.” Bij de eerdere twee oproepen werden al 15 bedrijven geselecteerd.

“De interesse voor The Beacon blijft enorm groot, ook bij deze derde oproep”, vertelt Caroline Bastiaens, schepen voor economie. “De selectie is streng, want we willen de synergie met de al aanwezige bedrijven zo veel mogelijk bewaken. Het kersverse The Beacon Management, die instaat voor business development en community building, speelt daar ook een rol in.”



Zes nieuwe topbedrijven in The Beacon

De bedrijven die de community van The Beacon nu vervoegen, zijn Aptus, Geckomatics, Helicus, Logiqstar, Nviso en Sirus.

Aptus is een IoT-integrator die de brug bouwt tussen de fysieke en de digitale wereld. Het bedrijf helpt klanten om toestellen, omgevingen en mensen te connecteren via hardware en software. In The Beacon wil het bedrijf de business unit ‘Citysense’ uitbouwen. De focus van Citysense ligt op geconnecteerde oplossingen voor slimme steden en gemeenten.

Geckomatics ontwikkelt Artificial Intelligence om digitale kaarten te maken. Met een slim camerasysteem worden video-opnames gemaakt vanop een voertuig. In een cloudplatform analyseren geavanceerde algoritmes deze beelden om er allerlei informatie uit te halen. Op die manier brengt het systeem objecten in die beelden in kaart.

Helicus is een start-up gericht op kwalitatieve, ecologische en betaalbare onbemande medische transportoplossingen. Het Helicus Aero Initiative biedt een kader aan industriële partners om het gebruik van drones in hun toekomstplannen mogelijk te maken. Helicus zal als luchtvaartoperator de medische transportdiensten uitbaten en verder ontwikkelen op maat van haar klanten.

Logiqstar is onderdeel van de Van Roey ICT groep. Het ontwikkelt met Microsoft-technologie een intelligent, all-in-one ERP-pakket voor de operationele en financiële flow van logistieke dienstverleners. Logiqstar bedient via hun partnerkanaal klanten in Duitsland, Polen, Portugal, Spanje en Noord- en Zuid-Amerika. Vandaag zet Logiqstar sterk in op Cloud, IoT, AI en blockchain.

NVISO adviseert klanten in de private en publieke sector over het opsporen en detecteren van en het reageren op cyberaanvallen in een steeds meer geconnecteerde digitale wereld. In The Beacon wil het bedrijf onderzoeksresultaten rond IoT-beveiliging inzetten om de andere bedrijven te helpen bij hun ontwikkeling van veilige geconnecteerde toepassingen.

Sirus ontwikkelt toepassingen voor Smart Cities, Smart Spaces en Smart Factories met het universele ‘OASC’-formaat. Daardoor worden de oplossingen van de klanten van Sirus meteen inzetbaar voor steden, gemeenten en andere bedrijven. Het bedrijf biedt die standaardisaties ‘out of the box’ aan en maakt de IoT-toepassingen van haar klanten schaalbaar.

Nieuwe kandidaturen welkom

Bedrijven kunnen zich te allen tijde kandidaat stellen voor een plaats in The Beacon via www.thebeacon.eu. Bij tussentijdse beslissingsmomenten – de volgende deadlines zijn 19/11 en 17/12 – worden de kandidaturen voorgedragen aan de Governance Board en het management van The Beacon, die instaan voor de finale selectiebeslissing.