Zes ondernemers willen Marc Van Ranst doen zwijgen

Zes Vlaamse ondernemers willen viroloog Marc Van Ranst dagvaarden omdat hij volgen hen 'onnodig grote economische en maatschappelijke schade heeft aangericht met ongenuanceerde en roekeloze uitspraken'. Dat meldt Het Laatste Nieuws vandaag.

Ondernemers Bart Deconinck, Rudi De Kerpel, Philip Nichelson, Tanguy Van Quickenborne, Tom De Bruyckere en Patrick Vermaerke eisen een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Ze schakelen daarvoor advocaat Walter Damen in. 'Met de regelmaat van de klok verspreidt Van Ranst in de media en via Twitter zelf informatie en adviezen, nog voor de overheid deze heeft kunnen communiceren', aldus De Kerpel. De oproep om niet naar Antwerpen te komen, had volgens de ondernemers 'desastreuze gevolgen voor de lokale economie'. In een reactie spreekt Van Ranst van 'een politiek geïnspireerde hetze'. Hij denkt niet dat het tot een proces zal komen.

(foto : © Belga)