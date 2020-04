Zes Roemenen gearresteerd op verdenking van het plegen van zware diefstallen

De onderzoeksrechter in Antwerpen zal vandaag beslissen over de aanhouding van vier personen die in aanmerking komen voor een hele reeks inbraken in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Door de coronamaatregelen valt een sterke terugval van het aantal inbraken op, maar toch blijven rondtrekkende dadergroepen actief in ons land. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voerde gisteren in de late namiddag in opdracht van de onderzoeksrechter twee huiszoekingen uit in Antwerpen en Borgerhout. Het onderzoek naar zware diefstallen en inbraken in woningen liep al een tijdje.

De Renault Laguna met Franse nummerplaat van de verdachten was op zaterdag 21 maart al in beeld gekomen tijdens een controle in het kader van de coronarichtlijnen in de stad Antwerpen. De auto is ingeschreven op naam van een Georgiër die in Frankrijk woont, maar aan boord bevonden zich twee Roemenen die op het eerste zicht geen verblijfplaats in Antwerpen hadden. Op 2 april werd dezelfde auto gecontroleerd in Hove door PZ Hekla, opnieuw met twee Roemenen aan boord. Aan de politie werd op dat moment een huurcontract voor een appartement in Borgerhout overhandigd. FGP pikte die verdachte omstandigheden op en startte onmiddellijk een onderzoek.

Al snel werd duidelijk dat de Renault ook gebruikt werd bij recente inbraken in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen. De wagen met vier verdachten werd gespot in de omgeving van Kapellen, Brasschaat, Kontich, Edegem, maar ook in Zwijndrecht en Kruibeke.

Het onderzoek leidde de speurders naar een verblijfplaats van de Roemeense verdachten in Borgerhout en naar een adres in Antwerpen, waar de buit werd opgeslagen. De buit bestond uit fietsen, werkmateriaal, servies, bestek en andere waardevolle zaken. Er kon een vrij grote buit worden gerecupereerd en ook het voertuig van de verdachten werd door de politie in beslag genomen.

Tijdens deze huiszoekingen van gisteren werden zes Roemenen, drie mannen en drie vrouwen, gearresteerd op verdenking van het plegen van zware diefstallen. Vier van hen worden vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. Het gaat om twee vrouwen van 30 en 31 en twee mannen van 32 en 37 jaar.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt intensief verder. FGP Antwerpen zal nu zo snel mogelijk proberen achterhalen waar en wanneer de bende actief en wie de slachtoffers zijn van de inbraken en diefstallen.

(foto © Belga)