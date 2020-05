Zesenzeventig nieuwe overlijdens als gevolg van coronavirus

Er zijn 76 nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van coronaziekte COVID-19. Dat brengt het totaal op 8.581, meldt Sciensano. Ongeveer de helft overleed in een ziekenhuis, de andere helft in een woonzorgcentrum.

In de ziekenhuizen liggen nog 2.381 patiënten. Er werden er 76 nieuwe opgenomen, 210 mochten het ziekenhuis verlaten. Op intensieve zorg liggen in totaal 502 patiënten (-6). 328 patiënten worden beademd. Toch werden vrijdag ook nog 585 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, waarvan 232 in woonzorgcentra, klinkt het.

Zeven op de tien nieuwe bevestigde gevallen komen uit Vlaanderen. De voorbije 24 uur werden er ruim 25.000 tests gemeld, wat het totaal op meer dan 540.000 brengt. De trend van het aantal nieuwe besmettingen is de voorbije drie dagen evenwel dalend. Per dag neemt het af met 2 tot 3 procent. 'Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog. Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen', aldus Sciensano in het perscommuniqué.