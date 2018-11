Zestien maanden cel voor kraker van vakantiewoningen

De Antwerpse strafrechter heeft vandaag Tom L. uit Mortsel veroordeeld tot zestien maanden cel voor het kraken van vakantiehuisjes in Zoersel en Schilde en voor het stelen van elf fietsen, die hij verkocht.

Hij verklaarde dat hij geen andere keuze had: door zijn strafblad kreeg hij op de arbeidsmarkt geen kans. De beklaagde verzamelde al vier correctionele veroordelingen, waaronder vijf jaar cel voor een diefstal met geweld. De procureur noemde hem bij de behandeling van de zaak 'onverbeterlijk', omdat hij na iedere veroordeling weer nieuwe feiten pleegt. Deze keer stond hij terecht omdat hij tussen 29 augustus 2016 en 19 april 2017 twee vakantiewoningen gekraakt had. Een van de huisjes kraakte hij zelfs tweemaal.

Tom L. trok in de woningen in, maakte gebruik van het water en de elektriciteit en liet een ravage voor de eigenaars achter. Die werden niet alleen geconfronteerd met veel rommel, maar ook met drugsattributen, hondenhaar en (menselijke) uitwerpselen. Hij stal onder meer ook gereedschap en wijn uit de woningen. In een van de huisjes had hij opengeknipte fietssloten achtergelaten, samen met een attest van gevangenschap waarop zijn naam stond.

Tom L. had net een veroordeling opgelopen voor achttien fietsdiefstallen, maar dat had geen indruk gemaakt, want hij was gewoon blijven doorgaan met stelen. Hij had de fietsen voor 40 à 50 euro verkocht. Hij vertelde tijdens de behandeling van de zaak dat hij geen werk vond door zijn strafblad. Bij gebrek aan een vast adres had hij zijn toevlucht in vakantiewoningen gezocht en stal hij fietsen om rond te kunnen komen. Hij volgt in de gevangenis van Hoogstraten momenteel een opleiding via de VDAB en hoopt zo toch ergens aan de slag te kunnen gaan. Vier eigenaars van gestolen fietsen stelden zich burgerlijke partij en kregen in totaal 1.208 euro aan schadevergoedingen toegekend.