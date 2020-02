Zeven sluikstorters betrapt

De politie van de Junostraat in Berchem heeft gisteren verschillende mensen betrapt, voor sluikstort, sigarettenpeuken op de grond gooien of een hond laten loslopen.

Ploegen in burger op de fiets, te voet en vanuit de radiokamer hielden de omgeving in de gaten. Zeven keer werd een GAS-boete gemaakt voor mensen die sluikstortten. Vier baasjes kregen een GAS-boete omdat ze hun hond lieten loslopen, één iemand omdat hij een sigarettenpeuk op de grond gooide en nog een andere omdat hij op de grond spuwde. Veertien personen parkeerden asociaal. Vier bestuurders kregen een onmiddellijke inning omdat ze aan het gsm'en waren achter het stuur of omdat ze hun gordel niet om hadden. Verder werd er in de Sint-Rochusstraat nog een zwartwerker betrapt in een café. Eén iemand had drugs op zak waarvoor een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden werd.

(archieffoto Pixabay)