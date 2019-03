2,7 ton cocaïne onderschept in haven : 7 aanhoudingen

In Antwerpen zijn vorige week zeven personen opgepakt en aangehouden op verdenking van drugssmokkel in het kader van een onderzoek waarbij het voorbije jaar ook twee grote partijen van in totaal ruim 2,7 ton cocaïne onderschept werden in het havengebied.

De eerste lading drugs, ruim 300 kilo, werd in juni 2018 gevonden in een uit Zuid-Amerika afkomstige container in de haven. De speurders kwamen vervolgens de bende op het spoor die de drugs uit de haven zou komen halen. Een van de betrokkenen zou een voormalige dokwerker zijn. Eind 2018 kon dankzij het onderzoek een tweede grote lading coke, ruim 2,4 ton, worden onderschept. Dat leidde tot een nog beter beeld van de organisatie erachter.

De politie ging uiteindelijk vorige week over tot een reeks arrestaties in het dossier. Zeven personen werden na voorleiding bij de onderzoeksrechter aangehouden en zitten momenteel in de cel. De aanhouding van drie van die verdachten is gisteren al bevestigd door de raadkamer, twee anderen verschijnen vandaag en nog eens twee verdachten vroegen en kregen een week uitstel om voor de raadkamer te komen.