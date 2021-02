Vanavond laat zou het in ons land, en dan voornamelijk in Antwerpen, opnieuw sneeuwen. Ook morgenvoormiddag zal dat wellicht het geval zijn. Dat heeft een invloed op het voetbal. De Pro League heeft alle wedstrijden in 1B op zondag uitgesteld. In 1A staat dan weer de stadsderby op het programma. De spelers van Beerschot en Antwerp kijken elkaar om half twee ’s middags in de ogen in het Olympisch Stadion van Beerschot. Of dat is toch de bedoeling. Want hevige sneeuwval kan daar nog verandering in brengen. Bij Beerschot zijn ze er wel gerust in. De veldverwarming staat al aan op het Kiel en zal ook de hele nacht aanstaan. Ook heel wat clubmedewerkers houden zich klaar om zondagvoormiddag sneeuw te ruimen, mocht dat nodig zijn.