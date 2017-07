Zieke boom dreigt om te vallen

Gisteren kwam er in de namiddag een oproep binnen voor een boom van 30 meter hoog die dreigde om te vallen in de Rubenslei in Antwerpen. De politie haalde er de brandweer bij en samen oordeelden ze dat er wel degelijk acuut gevaar was dat de boom bij de minste windstoot zou omvallen en mensen zou verwonden of schade zou toebrengen aan auto's of andere infrastructuur. Bovendien hing er ook nog een grote tak gevaarlijk over de rijbaan.

Omdat de boom in alle richtingen zou kunnen vallen, werd de Rubenslei afgesloten van aan het kruispunt met de Quellinstraat tot aan de Louiza-Marialei en werd het verkeer omgeleid. Er werd beslist om de boom af te zagen. Dus werden voor de veiligheid ook de speeltuin en het skatepark ontruimd en mee opgenomen in de perimeter. De bestuurders van de auto's die er geparkeerd stonden, werden in de mate van het mogelijke verwittigd omdat het afzagen van takken toch een risico inhield voor de wagens die er nog stonden. Drie bestuurders konden niet bereikt worden. Om hun wagen te sparen, werden ze zonder kosten getakeld.

Het vellen van de boom was een hele klus die tot 0.30 vannacht geduurd heeft.