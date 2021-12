Nieuws Zieke moeders gescheiden van prematuur geboren kind: "Ik kan niet anders dan dat hartverscheurend noemen"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Op de materniteiten spelen zich schrijnende taferelen af van moeders met corona die gescheiden worden van hun prematuur geboren baby's. Ze kunnen niet bij hun kind omdat ze te ziek zijn van het virus. Vroedvrouwen benadrukken daarom hoe belangrijk het is voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren en ook een boosterprik te krijgen. In het AZ Monica in Deurne moeten ze die zieke moeders transfereren naar een universitair ziekenhuis. Hartverscheurend noemt de hoofdvroedvrouw die situaties.