Ziekenhuis Netwerk Antwerpen leent 200 miljoen euro voor moderniseringsplannen

De Antwerpse Ziekenhuisgroep Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) heeft een lening van 200 miljoen euro afgesloten bij de Europese Investeringsbank (EIB). Het geld gaat naar moderniserings- en verbeteringswerken en de financiering voor het nieuwe ziekenhuisgebouw Cadix, dat al in aanbouw is.

ZNA is met tien sites, waarvan drie algemene ziekenhuizen, de grootste gezondheidsgroep in België. De groep werkt aan een strategisch plan, waarbij de zorgactiviteiten gemoderniseerd en verbeterd worden. Zo worden in Middelheim, het grootste ziekenhuis van ZNA, de afdelingen voor intensieve zorg, nierdialyse en kinderpsychiatrie vernieuwd.

Daarnaast wordt sinds 2016 gewerkt aan een nieuw ziekenhuisgebouw naast Park Spoor Noord. In het nieuwe gebouw komen diensten van de oudere ziekenhuizen Stuivenberg en Sint-Erasmus. Het nieuwe ziekenhuis Cadix moet in november 2022 de deuren openen. Voor deze werken krijgt ZNA een lening van 200 miljoen euro, laat de EIB maandag weten. Dergelijke investeringen staan volgens vice-president Thomas Östros al jaren hoog op de prioriteitenlijst. 'In de huidige situatie kan de bank met haar voordelige financiering nog duidelijker het verschil maken, om zo de financiële druk op zorginstellingen een beetje weg te nemen.

De EIB staat vierkant achter het zorgpersoneel en -instellingen die zwaar op de proef worden gesteld door de voortdurende uitbraak van het coronavirus.' Wouter De Ploey, CEO van ZNA, spreekt van een belangrijke mijlpaal in de strategische plannen van de groep. 'Hierdoor zijn ook andere financiers ingestapt om onze plannen te financieren. Dankzij dit contract zal de Antwerpse patiënt de vruchten proeven van een state-of-the art ziekenhuisomgeving.'