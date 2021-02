Ziekenhuisopnames dalen, besmettingen stijgen

Het aantal mensen dat in ons land met covid-19 moet worden opgenomen in het ziekenhuis blijft dalen. Net als het aantal mensen dat sterft aan het coronavirus. Alleen het aantal besmettingen blijft nog altijd de verkeerde kant opgaan.

Tussen 25 en 31 januari zijn dagelijks gemiddeld 114,1 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 16 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien, zo blijkt maandagochtend uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er zijn nu 1.787 mensen (+1 procent) gehospitaliseerd, 315 patiënten (-1 procent) hebben intensieve zorgen nodig. Het aantal besmettingen blijft stijgen. Tussen 22 en 28 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.259,7 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 10 procent in vergelijking met de periode voordien. In totaal raakten in ons land al 710.153 mensen besmet met het virus.

Nog in de periode van 22 tot 28 januari stierven dagelijks gemiddeld 49,4 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Dat is een daling van 2,3 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal zijn in ons land 21.092 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting.

Het reproductiegetal bedraagt nu 0,90. De positiviteitsratio van de afgenomen tests blijft liggen op 5,5 procent.

In totaal hebben al zowat 273.800 mensen in ons land een eerste dosis van het coronavaccin gekregen.

In de tabel van onze regio (onderaan) kan u het aantal vastgestelde besmettingen per gemeente/stad zien. In de helft van de steden en gemeenten zijn er meer besmettingen bijgekomen. In Antwerpen bijvoorbeeld zijn er op twee weken tijd 1593 gevallen extra geteld. Dat zijn er 63 meer dan gisteren. In de andere gemeenten gaat het om kleine stijgingen. In tien gemeenten valt er een daling te noteren. Die is het sterkst in Kapellen en Malle.



Antwerpen 1593 +

Kapellen 87 -

Schoten 87 -

Wuustwezel 60 =

Brecht 59 +

Mortsel 59 -

Zoersel 58 -

Wommelgem 56 +

Essen 53 +

Malle 53 -

Brasschaat 49 -

Schilde 41 +

Boom 40 +

Kontich 39 +

Ranst 39 -

Edegem 35 =

Lint 34 =

Aartselaar 33 +

Zwijndrecht 32 +

Stabroek 31 +

Kalmthout 28 +

Hemiksem 27 =

Zandhoven 27 -

Rumst 21 =

Wijnegem 16 -

Boechout 15 +

Borsbeek 14 +

Niel 11 +

Schelle 11 -

Hove 5 +

(Themabeeld: © Pixabay)