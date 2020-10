Tussen 3 en 9 oktober zijn elke dag gemiddeld 4449 nieuwe besmettingen bevestigd. En zoals de ziekenhuizen al meldden... er worden ook meer ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten met 136 opnames per dag. Er liggen nu 1472 patiënten in het ziekenhuis, 267 daarvan op intensieve zorg. Er zijn ook meer overlijdens, zo'n 17 mensen per dag.