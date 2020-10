Ziekenhuizen mogen positief getest personeel toch inzetten

Ziekenhuizen mogen, als alle andere maatregelen om een eventueel personeelstekort op te vangen al genomen zijn, zorgpersoneel dat positief testte op het coronavirus vragen om te komen werken. Voorwaarde is wel dat dat zorgpersoneel geen ziektesymptomen vertoont. Dat blijkt uit een update van de procedures op de website van Sciensano.

De maatregel geldt "bij hoge uitzondering", staat er, met name als alle maatregelen om het personeelstekort op te vangen niet zouden volstaan. De ziekenhuizen worden momenteel overstelpt door patiënten met covid-19. Tegen eind volgende week dreigt de maximumcapaciteit op intensieve zorgen te zijn bereikt.

Sciensano stelt ook een aantal voorwaarden. Positief getest personeel oproepen kan enkel "voor personeel dat noodzakelijk is om een minimale basiszorg te kunnen garanderen". Voor ondersteunend personeel zoals schoonmaak- en keukenpersoneel kan deze uitzondering niet ingeroepen worden. De beslissing moet ook altijd genomen worden in samenspraak met de directie en de dienst ziekenhuishygiëne. De besmette personeelsleden mogen ook enkel ingezet worden voor de zorg van covid-19-patiënten in een aparte eenheid. Contact met andere personen en collega's moet vermeden worden. Ze gebruiken indien mogelijk een aparte ingang, aparte kleedkamer, aparte ontspanningsruimte, eigen vervoer enzovoort.

In bepaalde gevallen is het inzetten van positief geteste, asymptomatische personeelsleden niet toegestaan, zoals wanneer het testresultaat een hoge virale lading vertoonde, of wanneer het personeelslid zich angstig of oncomfortabel voelt bij de gedachte te moeten werken. Ze kunnen nooit verplicht worden om tijdens hun isolatieperiode te werken, staat in de richtlijn van Sciensano.

