Alle ziekenhuizen hebben richtlijnen gekregen over wat ze moeten doen wanneer ze een patiënt binnenkrijgen die besmet is met het Coronavirus. Of waar het vermoeden is van een besmetting. Het UZA in Edegem krijgt wel wat verontruste telefoontjes van mensen die vrezen besmet te zijn, maar voorlopig zijn er in ons land nog geen besmettingen vastgesteld.