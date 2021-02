Ziekenhuizen schakelen over naar fase 1B

Door de evolutie van de cijfers schakelen de ziekenhuizen over van fase 1A naar 1B. Dat betekent dat ze moeten voorzien dat de helft van de bedden op de afdeling intensieve zorgen beschikbaar moeten kunnen zijn voor patiënten met COVID. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vandaag verklaard na afloop van het Overlegcomité. Hij riep niettemin op andere zorg niet uit te stellen.

De voorbije 24 uur is het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona opgelopen tot 204. Er liggen intussen alweer 400 mensen met corona op de intensieve afdelingen. Eerder werd al afgesproken dat ziekenhuizen, eens dergelijke cijfers worden bereikt, zich moeten beginnen voorbereiden op slechte ontwikkelingen. De brief waarin de overgang van fase 1A naar 1B wordt aangekondigd, is vertrokken, aldus Vandenbroucke. Hij koppelde daar meteen een oproep aan, namelijk dat mensen andere zorgen om die reden niet mogen uitstellen. 'Dit is niet het signaal dat andere zorgen uitgesteld worden', luidde het. 'Het ziekenhuis is een veilige omgeving.'

Vandenbroucke kondigde overigens aan dat er snel voorstellen op de regeringstafel komen om de capaciteit in de geestelijke gezondheidszorg te versterken. Er worden momenteel al initiatieven uitgerold, 'maar die vragen tijd en die hebben we nu niet. We zitten in een urgentie', aldus de vicepremier.

(foto © Belga)