Ziekenhuizen tellen 26 procent minder hartinfarcten tijdens begin lockdown

Tijdens de lockdown hebben de Belgische ziekenhuizen 26 procent minder patiënten geteld met een hartinfarct. Volgens cardioloog Marc Claeys (UZA/UAntwerpen) aarzelden patiënten om naar het ziekenhuis te komen, maar zorgde de lockdown er ook voor dat hartpatiënten minder blootgesteld werden aan triggers zoals luchtverontreiniging of stress.

In de eerste drie weken van de lockdown, van 13 maart tot 4 april, werden in de Belgische ziekenhuizen 188 patiënten met een hartinfarct opgenomen. Dat is een kwart minder dan in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren. Cardioloog Marc Claeys verzamelde de cijfers in samenwerking met de Belgische Vereniging van Cardiologie. 'Ongeveer 6 procent overleefde het hartinfarct niet: dat is vergelijkbaar met de mortaliteit voor de corona-uitbraak. In sommige landen kon de optimale zorg voor mensen met serieuze hartproblemen niet gegarandeerd worden in volle crisis, maar daar was in België geen sprake van.'

Aan het begin van de coronacrisis vreesden veel artsen dat mensen met niet-coronagerelateerde problemen een bezoek aan de arts of zelfs de spoeddienst uitstelden, uit angst om besmet te worden met het virus. Ook dat ziet Claeys terug in de cijfers: 'Het aantal patiënten dat zich pas twaalf uur of later na het begin van de pijn aandiende, verdubbelde.' Claeys wijst erop dat de angst om het virus tijdens een ziekenhuisbezoek op te lopen, onterecht is. 'Ziekenhuizen scheiden patiënten met een coronabesmetting van de andere patiënten. En ons onderzoek bewijst eveneens dat er ook tijdens de piek van de crisis continuïteit in de zorgverlening geboden werd.' Volgens de cardioloog was de daling niet enkel een kwestie van patiënten die niet naar het ziekenhuis durfden komen, er is ook een positief aspect aan de lockdown. Patiënten werden immers minder blootgesteld aan uitlokkende factoren, zoals luchtverontreiniging, koude, of stress, omdat ze thuis moesten blijven. 'Er was veel minder autoverkeer en de lucht was zuiverder: metingen geven aan dat er 30 procent minder verontreiniging was', zegt Claeys. 'Er hing vooral minder stikstofdioxide in de lucht. We weten ook dat onthaasting en minder stress positief zijn voor het functioneren van ons hart. Dat zijn boodschappen die we moeten onthouden, ook na corona.'