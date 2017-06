Ziekte van Verneuil : diagnose duurt gemiddeld 7 jaar

In het kader van de werelddag vandaag en de sensibiliseringsweek (5-11 juni) rond Hidradenitis Suppurativa of ook de ziekte van Verneuil genoemd, zetten de patiëntenvereniging ‘La maladie de Verneuil en Belgique – ASBL’ en het biofarmaceutisch bedrijf AbbVie zich in om deze slopende, chronische, maar vaak nog onbekende ontstekingsziekte van de huid onder de aandacht te brengen.

Tijdens deze week worde er sensibiliseringsacties gehouden in onder meer het station Antwerpen-Centraal.

De ziekte van Verneuil of ook Hidradenitis Suppurativa, treft ongeveer 110.000 Belgen en er wordt gemiddeld pas een diagnose gesteld na 7 jaar, 5 artsen en 17 consultaties.

De ziekte is tot op de dag van vandaag weinig gekend, zowel bij het grote publiek als in de medische wereld. Bovendien zijn vele patiënten er zich nog niet van bewust dat ze aan HS lijden of durven ze er niet over te praten. Er hangt een taboe rond de ziekte die wellicht te maken heeft met de etterende ontstekingen aan de intieme zones. Dragers van de ziekte zijn meestal jongvolwassen van vooraan in de 20. Drie keer meer vrouwen dan mannen hebben de ziekte.