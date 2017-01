Ziekte verpest WK veldrijden van grote belofte

Snowboarder Seppe Smits heeft de Wereldbekermanche slopestyle in het Italiaanse Seiser Alm gewonnen. Ook het brons ging naar een Belg, naar Zoerselnaar Sebbe De Buck. Antwerpenaar Smits liet in zijn eerste run 88.30 optekenen, een score die goed was voor het goud. Ook in zijn tweede run realiseerde hij met 87.25 een hoge score. In de derde run moest Smits tevreden zijn met 26.35. De Buck snowboardde in zijn tweede run naar zijn hoogste score: 85.75. Daarnaast kreeg hij in zijn eerste en derde run respectievelijk 39.60 en 82.60 achter zijn naam. De tweede plaats ging naar de Brit Jamie Nicholls. Het was de derde Wereldbekermanche. In de eerste twee konden Smits en De Buck zich niet rechtstreeks plaatsen voor de finale. In de Wereldbekerstand klimt Seppe Smits nu naar de tweede plaats, na de Noor Roysland. De Buck staat tiende.