Zilver voor België op WK Onderwaterfotografie

De saneringsplannen van de Kleiputten in Boom en Rumst met grond van de Oosterweelwerken gaan, voorlopig dan toch, niet door. De Vlaamse overheid heeft het dossier daarover teruggestuurd naar de provincie Antwerpen omdat het onvolledig zou zijn. De provincie wilde al beginnen met het openbaar onderzoek om in het voorjaar van 2022 met de werken te starten. Het gaat daarbij niet om met PFOS vervuilde Oosterweelgronden. Maar dat zal nu tenminste uitgesteld worden. Morgen en overmorgen plant de provincie ook een infomoment in De Schorre in Boom. Bij actiegroep Red de Kleiputten hopen ze dat dit uitstel wel degelijk tot afstel leidt. Over twee weken organiseert de groep nog een protestwandeling.