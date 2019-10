Zilveren medaille voor Antwerp Roller Derby, maar "goud op de afterparty!"

Morgen is er in Putte Kapellen de sluitingsprijs, een wielerkoers. En die was een paar maanden geleden nog ten dode opgeschreven. Golazo zag het niet meer zitten om het nog te organiseren. Uiteindelijk nam Ben Simons, een Antwerpese wielerorganisator, het toch nog over. En dus wordt er morgen gewoon gekoerst, en natuurlijk ook gefeest. Want dat blijft het belangrijkste in Putte Kapellen. En zonder koers zou er ook geen feest geweest zijn.