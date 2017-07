Zilveren medaille voor Peter Genyn

De rolstoelsprinter Peter Genyn heeft zilver gepakt op de 400 meter op het WK para-atletiek in Londen.



De Kalmthoutenaar racete lange tijd op kop en lijkt eerst nog de gouden medaille in handen te zullen krijgen. Maar aan de finish wordt hij toch nog geklopt. Z'n voorganger wordt aanvankelijk wel gediskwalificeerd. De Algerijn had volgens de jury z'n lijn overschreden, maar wordt achteraf toch tot winnaar uitgeroepen. Peter Genyn was teleurgesteld over z'n prestatie. Op het WK twee jaar geleden pakte hij goud op de 400 én de 100 meter. Vrijdag komt hij opnieuw aan de start om z'n titel op die 100 meter te verdedigen.