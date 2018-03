Zing mee met Bart Peeters op het podium in deSingel

Tomorrowland trekt volgende winter naar Alpe d'Huez, het skigebied in de Franse Alpen. Er komt dus voor de eerste keer ook een wintereditie van het dancefestival. In de zomer blijft Tomorrowland uiteraard gewoon in de Schorre, in Boom. Tomorrowland Winter kan dertig duizend bezoekers ontvangen. De podia zullen verspreid zijn over het hele skigebied.