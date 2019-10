Zit er kankerverwekkend bouwafval in zandwegen woonbos Wildert?

Het wijkteam van de Stuivenbergwijk controleerde vrijdag een horecazaak op het Duinplein in het kader van de aanhoudende overlast in de wijk. Tijdens de controle werden ook de mensen op het plein zelf gecontroleerd. Tijdens de actie werd bijstand geleverd door de mobiele eenheid, een drugshond en aspirant-inspecteurs van de politieschool. In totaal werden 35 mensen gecontroleerd, 8 personen bleken illegaal in ons land te verblijven, waaronder 1 minderjarige. 1 persoon had drugs op zak. Tijdens de controle werden ook 5 foutparkeerders beboet.