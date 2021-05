Zit Indiase coronavariant nu ook in Antwerpen?

In het Doeldok in de Antwerpse haven ligt sinds vrijdag een olietanker aan de ketting na een corona-uitbraak. Dat bevestigt de FOD Volksgezondheid. Acht bemanningsleden met de Indiase nationaliteit testten al positief. Het schip Bochem-Brussels kwam woensdag aan in Antwerpen vanuit de Franse haven Le Havre. Van de 23 personen tellende crew hebben er 22 de Indiase nationaliteit.

'Vrijdag is bij acht personen die lichte symptomen vertoonden een sneltest uitgevoerd', zegt woordvoerster Wendy Lee van de FOD Volksgezondheid. 'Deze testen waren allemaal positief.' Bij alle bemanningsleden is nu een PCR-test uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Het labo van het UZA zal ook nagaan of het gaat om de Indiase variant. Vandaag vindt er overleg plaats om te beslissen over verdere stappen, nadat de resultaten bekend zijn.

Archieffoto Belga