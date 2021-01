ZNA Middelheim klaar voor eerste vaccinaties met Moderna-vaccin

Het ZNA Middelheim start vanmiddag in het kader van een pilootproject met de vaccinatie van de eigen medewerkers tegen het coronavirus. Het gaat om de eerste vaccinaties in Vlaanderen met het Moderna-vaccin. Net als het Pfizer-vaccin is het een RNA-vaccin, maar de bewaring en toediening gebeuren niet helemaal op dezelfde manier.

Vanochtend, drie uur voor de toediening, startte ZNA Middelheim alvast met het ontdooien van de eerste flacons met het vaccin door ze over te brengen van de diepvriezer naar een koelcel. Het Moderna-vaccin kan maximaal zeven maanden worden bewaard bij een temperatuur van -20 graden Celsius, eenmaal ontdooid is het nog dertig dagen goed tussen 2 en 8 graden. Bij het plaatsen in de koelcel krijgt de doos met het vaccin dan ook een etiket met de bewaringstermijn op.

In tussentijd wordt ook de vaccinatieplek al voorbereid door het nodige materiaal (ontsmettingsdoekjes, spuiten en naalden) te voorzien. Na 2,5 uur verlaten de flacons dan de koelcel om op kamertemperatuur te komen op de vaccinatieplek. Ze kunnen dan nog 12 uur worden bewaard, maar uiteraard gebeurt de vaccinatie in principe al veel vroeger. De afstand tussen de koelcel en de plaats waar de vaccinaties gebeuren wordt ook kort gehouden om schokken tijdens het transport tot een minimum te beperken. Het vaccin is in zijn vloeibare fase immers erg fragiel.

Om 13 uur zal uiteindelijk worden begonnen met het vaccineren zelf. Vandaag zouden er 120 zorgverleners worden gevaccineerd, in eerste instantie mensen die het vaakst in contact komen met COVID-patiënten zoals de verpleegteams en artsen van intensieve zorg, COVID-afdelingen en spoed. In een volgende fase komen medewerkers die niet permanent met COVID-patiënten in contact komen en van ondersteunende diensten aan de beurt. Tegen vrijdag wil ZNA duizend medewerkers vaccineren.

