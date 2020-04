ZNA opent revalidatie-afdeling in Hoboken

Op de site ZNA Hoge Beuken in Hoboken komt er een aparte revalidatie-afdeling voor herstellende Covid-19-patiënten. Dat meldt het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) vandaag. De afdeling staat open voor patiënten binnen en buiten het ZNA.

Hoge Beuken is een gespecialiseerd ziekenhuis voor revalidatie en geriatrie. Op de site in Hoboken komt er een afdeling specifiek voor Covid-19-patiënten. Die is gericht op enerzijds patiënten die werden opgenomen in intensieve zorg of op een Covid-afdeling en nog moeten herstellen, en anderzijds patiënten die bezig waren aan een revalidatieprogramma toen de diagnose van Covid-19 werd gesteld, maar geen symptomen hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een patiënt die recent een heupfractuur had en een prothese kreeg en die Covid-positief heeft getest, maar niet ziek is. ZNA zal voor beide patiëntengroepen 'het meest gepaste revalidatieprogramma aanbieden in een afgeschermde omgeving'. Zo kunnen de patiënten zich voorbereiden op een veilige terugkeer naar huis. Naast de aangepaste revalidatieprogramma's lopen ook de programma's voor non-Covid-patiënten onverminderd voort, aldus het persbericht van ZNA.

