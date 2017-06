ZNA zet in op duurzaamheid

ZNA en haar sociale partners werken samen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een primeur voor de zorgsector. Vorige zomer formuleerden ze samen meetbare doelstellingen voor de komende twaalf maanden. Nu, een jaar later, is de balans opgemaakt.

“Met het behalen van drie vierde van de doelstellingen mogen we gerust van een succes spreken”, zegt Fons Duchateau, voorzitter Raad van Bestuur ZNA. “In ruil voor hun bijdrage ontvangen ZNA-medewerkers een ecocheque van 75 euro. Dit bedrag hebben de medewerkers zelf mee bepaald. Het is immers gekoppeld aan de mate waarin doelstellingen zijn behaald.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een duurzaamheidsprincipe dat rust op drie pijlers - ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ - die op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Een afvaardiging van werknemers en werkgever werkten concrete en meetbare initiatieven uit: minder voedselverspilling, duurzaam energiegebruik, minder papierverbruik en minder prikongevallen.

Fons Duchateau: “Er gebeurt binnen ZNA al heel wat op het vlak van duurzaamheid. We poetsen onze ziekenhuizen bijvoorbeeld met milieuvriendelijke schoonmaakproducten, we installeren energiezuinige verlichting en we investeren in veilige naalden. Met het project ‘ZNA Duurzaam – het goede doel waar je zelf aan verdient’ geven we de ZNA-medewerkers een actieve rol in dit verhaal. Momenteel zitten we met de sociale partners rond de tafel om opnieuw doelstellingen voor de komende twaalf maanden te bepalen. En ook deze keer hangt daar een ecocheque aan vast. Hoe meer doelstellingen gehaald worden, hoe hoger het bedrag van de ecocheque die we volgend jaar aan iedere ZNA-medewerker geven.”