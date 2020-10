ZNA zoekt 100 zorgbuddy's om verpleegkundigen te helpen

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) werft op korte termijn honderd zorgbuddy's aan om zorgondersteunende en administratieve taken over te nemen van de verpleegteams.

De tijdelijke werkkrachten krijgen een contract voor drie maanden en kunnen vanaf volgende week al aan de slag. Met het initiatief wil ZNA de verpleegteams ademruimte geven, nu het aantal covid-patiënten snel stijgt en er personeel uitvalt door ziekte of quarantaine.

"De buddy's nemen een aantal taken over van de verpleegkundigen, zodat die ten volle hun expertise kunnen inzetten", zegt voorzitter Fons Duchateau. "ZNA zoekt zowel zorgbuddy's als administratieve buddy's voor zorgverleners. De verpleegkundige geeft aan wat de buddy kan doen. De medische zorg blijft voor de verpleegkundige."

De zorgbuddy's voeren taken uit die geen specifieke kennis over zorg vereisen, zoals maaltijdbedeling en verschoning van bedden. Administratieve buddy's werken bijvoorbeeld aan de voorbereiding van opnamedossiers of het in orde brengen van attesten. Daarnaast doen de buddy's ook sociale taken, zoals patiënten in contact brengen met hun familie of er zelf een praatje mee slaan.

"Voor deze job met een hart zoeken we honderd helden met goede sociale vaardigheden die nu mogelijk zonder werk zitten. Bijvoorbeeld mensen uit de toeristische sector, de horeca of de evenementensector", zegt ceo Wouter De Ploey. "Als buddy krijg je opleiding en ondersteuning op de werkvloer."

Een diploma verpleeg- of zorgkunde is geen vereiste, wel moeten kandidaten vlot Nederlands spreken en goed met mensen kunnen omgaan. De zorgbuddy's gaan in eerste instantie aan de slag in ZNA Middelheim, ZNA Stuivenberg en ZNA Jan Palfijn. Op termijn kunnen er sites bijkomen. Werken gebeurt in een vroege of late shift. De buddy's krijgen een contract voor drie maanden, dat is eventueel verlengbaar.

(Bron en themabeeld: © Belga)