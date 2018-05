Zò druk in Voetgangerstunnel dat politie verkeer in goed banen moet leiden

Een stralende dag vandaag en dat lokte uiteraard heel wat mensen naar buiten om van het zonnetje te genieten. Al had het ook wel wat negatieve gevolgen. Zo was het ontzettend druk in de Voetgangerstunnel. De Antwerpse politie riep vanmiddag zelfs op om die in de richting van Linkeroever te mijden. Door onderhoudswerken zijn de roltrappen op Linkeroever afgesloten en dat veroorzaakte erg lange wachttijden aan de lift. Zo verloor je al snel twintig minuten.