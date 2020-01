Zo goed als geen enkele bus of tram vandaag in Antwerpen

Vandaag rijdt er zo goed als geen bus of tram in Antwerpen. Dat komt door de staking bij de dispatch. Dat laat De LIjn in een Twitterbericht weten.

'Door een staking van dispatch Antwerpen kunnen we de veiligheid niet garanderen. Daarom zullen alle voertuigen in de provincie Antwerpen niet uitrijden. De Lijn zoekt naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.' staat te lezen in een tweet van De Lijn.

Al heel de week voert het personeel van De Lijn, aangesloten bij het ACOD, actie met dus vandaag het triest hoogtepunt. Er rijden (althans voorlopig) bijna geen trams en bussen. de pendelaars blijven letterlijk en figuurlijk in de kou staan.