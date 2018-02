Janice Cayman heeft gisteravond de Gouden Schoen bij de vrouwen gewonnen. De Brasschaatse haalde het nipt voor Tessa Wullaert. En ook Antwerp viel gisteravond in de prijzen in Paleis 12 in Brussel. Want Ivo Rodrigues mocht naar huis met de trofee voor doelpunt van het jaar.