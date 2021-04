Nieuws Zo verwoestend was de brand op het Groot Schietveld

De poorten van het militair domein Groot Schietveld in Brecht, op de grens met Gooreind, gingen vandaag uitzonderlijk open voor de pers na de verwoestende brand van vorige week. De ravage in het natuurgebied is enorm: meer dan 700 hectare ligt in de as. Toch is er ook goed nieuws, sommige gewassen beginnen zich nu al te herstellen.