De Vlaamse regering pakt vandaag uit met een voorlichtingscampagne over CO-vergiftiging. CO is een giftig, bijzonder gevaarlijk en onzichtbaar gas dat ontstaat bij een slechte verbranding, als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is of als het toestel niet goed is onderhouden. Elk jaar vallen er in Vlaanderen zo meer dan 500 slachtoffers. Met de nieuwe campagne wil het agentschap Wonen Vlaanderen mensen daarom waarschuwen voor de gevaren van CO. De campagne wijst op het belang van het onderhoud en de controle van verwarmingstoestellen. En je moet je woning ook vooral voldoende verluchten.