De E313 volledig afgesloten voor alle verkeer.

Door het ongeval met 2 vrachtwagens vanochtend is de E313 ter hoogte van Massenhoven volledig afgesloten in beide richtingen. Er moet een gastank verwijderd worden van onder de vrachtwagen die in brand is gevlogen en om geen risico te nemen E313 volledig afgesloten in beide richtingen