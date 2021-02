Zoek mee naar De Mol

Een carrièreswitch om u tegen te zeggen is het. Veldrijder Jim Aernouts rijdt dit weekend z'n laatste crossen, om vanaf maandag in z'n eigen restaurant te werken. Samen met echtgenote Jill neemt de Kalmthoutse crosser restaurant De Kiekenhoeve in Essen over. Zij in de keuken, hij in de zaal. Of toch zodra er terug volk in de zaal mag, want Jim zal z'n energie voorlopig enkel met take-away kwijt kunnen.