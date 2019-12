Zoekactie naar vermiste Max Meijer

De politie organiseerde vanochtend een zoekactie naar de vermiste Nederlander Max Meijer. Eerder lanceerde de federale politie ook al een opsporingsbericht. En familie en vrienden deelden affiches uit in het schipperskwartier en op het Eilandje.

In de Amsterdamstraat werd de man van 23 jaar voor het laatst gezien. Hij was op stap met een goeie vriend, maar ze verloren elkaar uit het oog toen hij een sigaret ging roken. Max zou wachten aan de auto maar hij daagde niet op. Sindsdien is Max Meijer spoorloos. De politie kamde vanochtend de buurt uit op zoek naar aanwijzingen over wat er zich heeft afgespeeld die nacht. Meer dan 40 agenten werden ingezet. Wie meer info heeft kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via de website.