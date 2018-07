Zoekactie naar zwemmer

In de E10-plas in Brasschaat is een zoekactie aan de gang naar een man. Alle korpsen in de zone met duikersmateriaal, Schoten, Brecht en Zandhoven, zijn op zoek naar de vermiste persoon. Ook de lokale politie is bij de zoekactie betrokken. Om kwart over drie kreeg de lokale politie van Brasschaat een melding. Een vrouw maakte zich zorgen omdat ze haar vriend, die gaan zwemmen was met zijn hond, al een tijdje niet meer gezien had. De hond kwam wel terug. De hulpdiensten namen toch het zekere voor onzekere en zoeken talrijk naar de man. De lokale politie maakte enkele dagen geleden nog duidelijk dat zwemmen in de E10-Plas verboden is. Het zwemverbod geldt al langer, maar door de warme temperaturen wordt daar niet altijd rekening mee gehouden.