Familie Marc Sluszny wil dat zoektocht enkel wordt voortgezet als niemand zijn leven hoeft te riskeren

Het is nog altijd niet zeker of duikers het lichaam van avonturier Marc Sluszny kunnen gaan zoeken. Sluszny verdween vorige week toen hij aan het duiken was in grotten in Frankrijk.

De familie wil het lichaam van Sluszny gaan zoeken maar enkel als dat verantwoord gebeurt en niemand zijn leven er voor hoeft te riskeren. De Franse politie zette de zoektocht naar Marc Sluszny stop omdat het te gevaarlijk werd. Intussen is de plaats van het ongeval nog altijd niet vrijgegeven. En mag er dus ook niemand de grotten in. Zodra dat wel kan, willen vrienden en familie van Sluszny zijn lichaam gaan zoeken. Er staan al ervaren duikers klaar om de grotten in te gaan.