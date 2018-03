Zoektocht naar man die verdween na bezoek in Antwerpen

De politie en de Cel Vermiste Personen zijn vandaag in West-Vlaanderen op zoek naar het lichaam van Brian Borms. De man van vierentwintig is bijna een jaar vermist. Hij verdween na een bezoek aan Antwerpen.



Hij was op 31 mei vorig jaar van thuis uit naar Antwerpen vertrokken. In Borgerhout heeft hij geld afgehaald met de bankkaart van z'n moeder. Nadien nam hij de trein terug richting West-Vlaanderen. Hij wandelde van het station naar z'n huis en belde onderweg z'n moeder met de vraag om hem op te halen. Maar de vrouw kon haar zoon niet vinden. Mogelijk is hij vermoord door mensen die hem kenden, ofwel gedumpt na een ongeval. De politie zet vandaag haar zoekacties voort in de buurt van de plek waar hij verdween.