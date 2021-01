Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand zo’n € 16 miljoen in 37 scholenbouwprojecten over de provincie Antwerpen. “We investeren daar waar de noden het grootst zijn en focussen voornamelijk op het secundair onderwijs”, zegt Weyts. “In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dat is nog nooit gezien. Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen.”