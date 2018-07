Zoektocht naar ontwerper voor nieuw M HKA kan beginnen

De zoektocht naar een ontwerper voor het nieuwe M HKA in Antwerpen kan beginnen. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz lanceert daarvoor een open oproep.

Het Antwerpse Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) ligt vandaag in de Leuvensestraat in de Antwerpse Zuidwijk, maar botst daar tegen zijn plafond aan. Daarom werd gezocht naar een nieuwe locatie. Eerder dit jaar werd beslist om te verhuizen naar de Zuidersluis/Hof van Beroep. Nu is het tijd voor de volgende stap in de procedure, de zoektocht naar een geschikt ontwerp. Daarbij kiest minister van Cultuur Sven Gatz voor een open oproep. De open oproep is een procedure in twee fasen. In een eerste fase stellen ontwerpteams uit binnen- en buitenland zich kandidaat. De Vlaamse Bouwmeester stelt vervolgens een shortlist op met kandidaat-ontwerpers. Daaruit selecteert vervolgens een selectiecommissie vijf teams die een ontwerpvoorstel mogen uitwerken tegen vergoeding.

Die voorstellen worden in een tweede fase beoordeeld door een gunningscommissie. Op basis van die beoordeling formuleert uiteindelijk de Bouwmeester, vermoedelijk einde volgend jaar, een advies aan de Vlaamse regering over de gunning van de studieopdracht. De finale beslissing is dus voor de volgende Vlaamse regering. Eerder was al berekend dat de kost voor de bouw van het nieuwe M HKA zo'n 65,5 miljoen euro zal bedragen.