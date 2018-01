Zoektocht naar verloren konijntje na explosie

Bewoners van een van de getroffen panden op de Paardenmarkt heeft op Facebook een oproep gedaan om hun verloren konijntje Filoe terug te vinden.

"Wij zijn veilig uit ons appartement geraakt. Maar we moesten ons konijn, Filoe, achterlaten in de ruïne. Misschien heeft hij het overleefd? Kijken jullie mee uit? staat te lezen in het Facebookbericht. Er wordt gevraagd om het bericht massaal te delen. Dat kan via de Facebookpagina van Rof M.M Peeters of via de pagina van atv.