Zoektocht naar ‘wandeling van het jaar’ van start

Eén voordeel aan deze vervelende coronacrisis: wandelen en fietsen blijken populairder dan ooit. Dat belooft voor de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’ van Toerisme Provincie Antwerpen. Wie wordt de opvolger van ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’ in Hoogstraten? Een bredere oproep naar vakantiemakers en een vereenvoudigde procedure moeten van 2021 een topeditie maken.



Ook dicht bij huis maak je knappe wandelingen. Dat hebben vele Vlamingen de voorbije maanden ondervonden. Precies de filosofie achter ‘Wandeling van het jaar’! Dankzij de wedstrijd van Toerisme Provincie Antwerpen ontdekten wandelaars uit heel Vlaanderen minder bekende parels als natuurgebied Lovenhoek in Vorselaar of Hobokense Polder in Antwerpen.

Iedereen wint



Dat deelnemen loont, weten de jongste winnaars beter dan wie ook.

Natuurpunt Markvallei en het team van Toerisme Hoogstraten blikken enthousiast terug op het succesvolle parcours van ‘Flirten met de grens in de vallei van het Merkske’. Méér nog dan de geldprijs van 1000 euro betekent de titel van ‘wandeling van het jaar’ immers extra promotie, meer bezoekers en een bonus voor lokale ondernemers.

Genoeg redenen om de oproep nóg breder te verspreiden binnen de vakantiesector. Naast gemeenten, toeristische diensten en natuurverenigingen spoort Toerisme Provincie Antwerpen ditmaal ook uitbaters van logies en attracties aan om een kandidatuur in te dienen.

Tegelijk vereenvoudigt Toerisme Provincie Antwerpen de procedure: een kaartje, toeristische blikvangers en een motivering volstaan.



IJzersterke formule



Alle ingestuurde wandelingen worden op het terrein uitgebreid gescreend. In maart 2021 maakt Toerisme Provincie Antwerpen de shortlist bekend. De wedstrijd loopt tot en met 31 augustus. In september volgt de voorstelling van de nieuwe ‘wandeling van het jaar’.

Toerisme Provincie Antwerpen zet het winnende traject een jaar lang in de kijker.

Gedeputeerde voor toerisme Jan De Haes: “Heel benieuwd wat er ditmaal uit de bus komt. Inspiratie genoeg om aan de slag te gaan, zoals een vernieuwd wandelnetwerk, een pas ontsloten natuurgebied of een speciale verjaardag. We juichen het ook toe wanneer meerdere vakantiemakers samen een dossier insturen. Een injectie voor het wandeltoerisme, opgetogen ondernemers én wandelingen die onze bezoekers charmeren: de formule van de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’ blijft ijzersterk!”



(foto © Mie De Backer voor Toerisme Provincie Antwerpen)