Zoersel blijft waakzaam voor kinderlokkers

Gisteren ontving de politie een melding van twee meisjes die lastiggevallen werden door een man op de Handelslei in Sint-Antonius Zoersel. Onmiddellijk werden alle ploegen verwittigd en werd er massaal nazicht gedaan in de omgeving. De man werd niet meer aangetroffen.

Aan de hand van de verklaringen van de twee meisjes bleek achteraf dat er géén strafbare feiten zijn gepleegd en dat het gaat om een misverstand.

De veiligheid en het veiligheidsgevoel in Zoersel is voor het bestuur prioriteit nummer één. Daarom neemt de politie elke vraag tot hulp ernstig. In Zoersel blijft waakzaam.

(foto : Google Street View)