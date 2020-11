Zoersel en Malle gaan samen op zoek naar een ‘expert informatiebeheer’

Gemeente & ocmw Zoersel en gemeente Malle besloten om op zoek te gaan naar een gezamenlijke (en dus intergemeentelijke) ‘expert informatiebeheer’. Dit doen ze omdat er bij de beide gemeentebesturen nood was aan dezelfde expertise. Beide gemeenten ondertekenden hiervoor begin deze week een samenwerkingsovereenkomst. Zoersel en Malle willen in de toekomst ook voor andere functies gezamenlijke aanwervingsprocedures organiseren.

Omdat er zowel in Zoersel als in Malle nood was aan een expert op het vlak van informatiebeheer, informatieveiligheid en archiefbeheer, besloten de beide gemeenten samen te werken om elkaars personeelsnoden op te vangen.



intergemeentelijke win-win

“Deze materie vraagt de nodige aandacht, vakkennis, ervaring en tijdsinvestering”, verduidelijkt Liesbeth Verstreken, burgemeester van gemeente & ocmw Zoersel. “Door er een intergemeentelijke functie van te maken, zorgen we voor meer uniformiteit, efficiëntie, kennis- en kostendeling. Op vele vlakken een win-win.”

“Dat het een gezamenlijke functie is, mag je vrij letterlijk nemen”, vult Harry Hendrickx, burgemeester van gemeente Malle, aan. “De nieuwe intergemeentelijke expert informatiebeheer zal halftijds voor Zoersel en halftijds voor Malle werken. Hij of zij rapporteert daarbij aan een gezamenlijke stuurgroep. Onze nieuwe collega zal uiteraard zowel een werkplek bij gemeente & ocmw Zoersel als bij de gemeente Malle krijgen.”



kandidaatstellen tot 29 november

Voor welke taken de nieuwe expert informatiebeheer precies zal instaan, kunt u nalezen in de functieomschrijving. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaatstellen tot 29 november 2020. Solliciteren kan via de website van Malle. Ook op www.zoersel.be/vacatures vindt u meer informatie terug.

gezamenlijke aanwervingsprocedures

Zoersel en Malle kwamen daarnaast overeen om voor vergelijkbare functies gezamenlijke aanwervingsprocedures te organiseren. Een kandidaat moet op die manier maar één keer aan een procedure deelnemen om in aanmerking te komen voor een functie binnen beide besturen. Een win-win situatie voor zowel de kandidaat als voor de gemeenten.

(foto burgemeesters Harry Hendrickx van Malle en Liesbeth Verstreken van Zoersel)