Zoersel en Malle informeren bewoners over diabetes

Bij ruim 1 miljoen Belgen werd op een bepaald moment in hun leven een vorm van diabetes ontdekt. Hoewel de ziekte steeds vaker voorkomt, bestaan er nog heel wat misverstanden over deze aandoening. Van 6 tot 14 november slaan Zoersel en Malle de handen in elkaar om diabetes onder de aandacht te brengen. Ze sluiten de campagne af op Wereld Diabetes Dag.

Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. De dag werd in het leven geroepen als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld. Diabetes (of suikerziekte) is een chronische aandoening waarbij het suikergehalte in het bloed te hoog is. Als de bloedsuikers te lang hoog blijven, kan dit de hart- en bloedvaten, nieren en ogen beschadigen. Hoewel de ziekte steeds meer voorkomt, bestaan er nog altijd heel wat misverstanden die we de wereld uit moeten helpen. Daar wil gemeente & ocmw Zoersel, samen met de gemeente Malle, mee voor zorgen en zet een aantal informatieve en sensibiliserende acties op poten tijdens de week van de diabetes, van 6 tot 14 november.

Ocmw-voorzitter van Zoersel, Katrien Schryvers, en OCMW-voorzitter van Malle, Wouter Patho, trapten de week van de diabetes vandaag letterlijk op gang via de ‘sappentrapper’. De sappentrapper is een bakfiets waarmee de voorzitters voor de aanwezigen een gezonde smoothie ‘trapten’. Diabetici moeten immers vaak erg strikt op hun eten letten, en anderzijds is ook voldoende beweging noodzakelijk. Twee zaken die ook in het programma duidelijk aan bod komen.

op het programma

7 november | infostand op de markt van Zoersel (inclusief sappentrapper), Kerkstraat | van 8 tot 12 uur

8 november | ‘Rust Roest’ in dienstencentrum De Ring, Blijkerijstraat 71 in Malle | van 10.30 tot 11.30 uur Kinesitherapeut Johan Desmedt leert u gratis meer over bewegen als basis in de diabetesbehandeling.

8 november | 'That Sugar Film' in het Dorpshuis, Kerkstraat 24 in Schilde | 20 uur | Deze documentaire vertelt u alles over de effecten van verborgen suikers op uw lichaam. Inschrijven kan gratis via

evenementen@schilde.be of T 03 380 16 83.

9 november | winkeloefening in Colruyt Zoersel, Zoerselsteenweg 8a | 9.30 uur | Weten wat u eet, begint bij weten wat u koopt. Inschrijven kan gratis via gezondheid.wereld@zoersel.be of T 03 2980 0 00.

14 november | infoavond rond diabetes in de Kapel in Zoersel, Handelslei 167 | 20 uur | Wat is nu net diabetes en hoe vaak komt het voor? Wat zijn de oorzaken en hoe kan ik het vermijden? Wat is mijn risico op diabetes? Is de ziekte te genezen? Tijdens deze gratis infoavond krijgt u meer informatie rond diabetes door vormingscentrum Hivset en kunt u al uw vragen stellen.

(bericht en foto : Gemeente Zoersel)