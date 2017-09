Zoersel viert de Dag van de Landbouw met groot Boerenbal

De Landelijke Gilde en KVLV van Zoersel organiseren in het weekend van 23 en 24 september voor de 29ste keer zijn jaarlijkse Dag van de Landbouw. Naast het Groot boerenbal op zaterdag is er ook op zondag heel wat te beleven op de evenementenwei ter hoogte van Einhoven 23.

Met de dag van de landbouw wil de landelijke gilde van Zoersel het landelijke karakter van Zoersel benadrukken. De focus ligt op de landbouw en het platteland. Het wil de bezoekers elk jaar verrassen met een heus evenement waar van alles te beleven is.

Op zaterdag 23 september om 18.30u verwelkomt de landelijke gilde alle kinderen die zin hebben om een feestje te bouwen op de kinderdisco, een fuif op kindermaat waar ook de ouders kunnen genieten van een drankje. Om 21.30u gaat het groot boerenbal van start, dan is het aan de jongere en oudere volwassenen om hun beste (dans)benen voor te zetten. DJ Alliance zorgt voor de muziek.

Op zondag is iedereen klaar voor het echte werk en volgt er een dag vol beleving voor jong en oud. Het thema dit jaar is ‘mest is goud’. Mest is niet zo’n evident thema, vaak worden dan ook enkel de negatieve aspecten van mest belicht. De landelijke gilde gooit het over een andere boeg en toont ook dat mest iets waardevol is. De landbouwsector gaat steeds slimmer om met mest. Mest wordt bijvoorbeeld meer en meer ‘gescheiden’ waardoor het een product op maat wordt voor verschillende toepassingen – ook buiten de landbouwtoepassingen. Op de evenementenwei zal een grote ‘mestscheider’ staan met bijhorende informatie. Plackendael voorziet mest van onder andere de Indische leeuw en giraf, zo zie je dat mest niet zomaar mest is. Er zullen ook oude landbouwmachines tentoon gesteld worden.